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Учительница математики упрашивала ученика стать для неё донором спермы

Учительница математики упрашивала ученика стать для неё донором спермы

Учительница математики упрашивала ученика стать для неё донором спермы. Она преследовала мальчика, писала ему на почту, ходила к нему домой и рассказывала в школе, что может совершить суицид, если школьник с ней не переспит.

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