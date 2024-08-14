Учительница математики упрашивала ученика стать для неё донором спермы. Она преследовала мальчика, писала ему на почту, ходила к нему домой и рассказывала в школе, что может совершить суицид, если школьник с ней не переспит.
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