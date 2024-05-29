Ветврачи рассказали, как защитить собак и кошек от дирофиляриоза

С наступлением тепла домашние питомцы подвергаются атакам комаров и других кровососущих насекомых. Кроме аллергической реакции и дискомфорта, комариные укусы способны привести и к более негативным последствиям в виде различных инфекционных и инвазионных болезней, например - к дирофиляриозу.