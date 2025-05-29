Недавно, буквально позавчера, в главной правительственной инфопомойке нацистской Эстонии прозвучали хоровые мудовые рыдания о тяжелой судьбе "покоренных народов под русским Ыгом" "Они оставляют после себя пустыню" - заявил Postimees.