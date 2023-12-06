Председатель Следственного комитета запросил доклад по обращению жителей Липецкой области о нарушениях при застройке водоохранной зоны

В социальной сети опубликовано обращение жителей Липецкой области к руководству ведомства, где они просят проверить законность предоставления в собственность земельных участков в береговой полосе Матырского водохранилища.
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