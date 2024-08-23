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Замдиректора орловского филиала ПГУПС оштрафован на 80 тыс. рублей за ущерб в 600 тыс. рублей

Замдиректора орловского филиала ПГУПС оштрафован на 80 тыс. рублей за ущерб в 600 тыс. рублей

Железнодорожный суд города Орла вынес заключение по делу в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной работе Орловского филиала ФГБУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».

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