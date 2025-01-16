В лесополосе Челакского района нашли тело 27-летнего парня. Он пропал 10 января, все это время его искали.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В лесополосе Челакского района нашли тело 27-летнего парня. Он пропал 10 января, все это время его искали.