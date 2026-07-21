Ад для Одессы: суперракеты и дроны разнесут порты с особой силой

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил последствия ударов по портам и кораблям в Одесской области и допустил, что удары могут стать сильнее.
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