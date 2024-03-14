Коменчини: требование Путина о гарантиях Запада позволит прекратить игру Европы

Бывший депутат итальянского парламента Вито Коменчини заявил РИА Новости, что Европа перестанет играть с огнем, когда прислушается к требованиям президента РФ Владимира Путина о гарантиях Запада, так как в отношении России пересечены "все красные линии".
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