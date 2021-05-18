Война, день девятый: затишье перед бурей или перед прекращением огня? (информация постоянно обновляется)

Минувшая ночь стала одной из самых спокойных за девять дней военного противостояния Израиля и террористических организаций сектора Газа: начиная с полуночи и до половины шестого утра не было слышно систем раннего предупреждения о ракетном обстреле.
Минувшая ночь стала одной из самых спокойных за девять дней военного противостояния Израиля и террористических организаций сектора Газа: начиная с полуночи и до половины шестого утра не было слышно систем раннего предупреждения о ракетном обстреле.
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