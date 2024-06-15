Киев заявил, что отказывается от прямых переговоров с Россией

Саммит в Швейцарии посвящен иным способам решения конфликта России и Украины, но не возможности прямых переговоров между ними, 15 июня заявил замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква, передает телеканал 360.
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