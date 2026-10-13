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Газета.ру

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Легенда "Зенита" Игонин назвал полузащитника Глушенкова сильнейшим в России

Легенда "Зенита" Игонин назвал полузащитника Глушенкова сильнейшим в России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин в интервью «Чемпионату» заявил, что считает полузащитника Максима Глушенкова сильнейшим футболистом страны.

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