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Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

Украинский националист, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галичина», 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) скрывается вместе с семьей после скандала в канадском парламенте.

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