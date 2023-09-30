Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

Украинский националист, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной так же как дивизия СС «Галичина», 98-летний Ярослав Хунка (Гунько) скрывается вместе с семьей после скандала в канадском парламенте.
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