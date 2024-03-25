Киевский хаос: реакция на теракт в «Крокус Холле» Ольга ВайленкоАналитик и публицист Александр Роджерс предупреждает о новых вызовах, которые приносит Киев России, оправдывая террористические акты и приветствуя их исполнителей, сообщают журналисты сайта pronedra.