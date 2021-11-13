Агата Муцениеце высказалась о женщинах, которые провоцируют мужчин на харассмент

Мельников Александр

Да права она на все 200%. Чисто женский вид преступления "динамо". Разводят мужчин на деньги, цветы, подарки, рестораны. И это ещё самы безобидный. Опять таки разводят и фабрикуют дела об изнасиловании. Отзыв заявления ещё в советское время стоил от 20 тыс. рублей только якобы потерпевшей, столько же следователю и ещё от 3 тыс рублей. якобы свидетелю, якобы за молчание. Сейчас ставки другие и квартирами, и машинами, и турпутёвками, да и деньги от 500 тыс. рублей. А вы харресмент, харресмент. Скромница и мамина дочка сама не даёт, её домогаться надо. А она по морде бить будет. Так испокон веку идёт и идти будет. А коль мужики бабы домогаться не будут, то придётся бабам по улицам бегать и мужиков ловить. А насилие это не грех, это преступление было, есть и будет. Только вот его доказать надо и не через 40 лет, когда бабла срубить захотелось или внимание на себе заострить. А то ведь и старенькие мужчины начнут пару десятков бабушек преследовать за проявленный ими, бабушками 30-40 лет назад, харресмент по отношению к этим, ныне, дедушкам.