Невилл: «Не увидел ничего такого в словах Кута про «Ливерпуль»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и тренер Гари Невилл прокомментировал информацию об отстранении от работы арбитра Дэвида Кута из-за видео, в котором он негативно отзывается о «Ливерпуле» и бывшем тренере команды Юргене Клоппе.