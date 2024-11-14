Невилл: «Не увидел ничего такого в словах Кута про «Ливерпуль»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и тренер Гари Невилл прокомментировал информацию об отстранении от работы арбитра Дэвида Кута из-за видео, в котором он негативно отзывается о «Ливерпуле» и бывшем тренере команды Юргене Клоппе.
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