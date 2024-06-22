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  • Eduard
    Они думали,что беженцы с Украины понлатышски говорить будут?Ха,ха,ха!Что с Европой,они тупеют!Русофобы и иноаге...
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Андрей Ермак: Россию необходимо пригласить на саммит мира по Украине

Андрей Ермак: Россию необходимо пригласить на саммит мира по Украине

Советник Зеленского намерен пригласить Россию на саммит мира © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Среди украинцев воцаряются откровенно панические настроения, пишет BZ.

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