Андрей Ермак: Россию необходимо пригласить на саммит мира по Украине

Советник Зеленского намерен пригласить Россию на саммит мира © РИА Новости Стрингер Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Среди украинцев воцаряются откровенно панические настроения, пишет BZ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии