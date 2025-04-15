Максим Галкин* публично поздравил Аллу Пугачёву с 76-летием

Максим Галкин* публично поздравил жену Аллу Пугачёву с днём рождения. В честь 76-летия Примадонны он опубликовал пару совместных фотографий с супругой и романтично подписал их: «С днём рождения, любимая».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии