Еще в прошлом году власти регионов и РПЦ призывали отказаться от празднования западного Дня всех святых, называя его бесовскимПосле прихода Трампа к власти в отношениях Москвы и Вашингтона началась постепенная разморозка, которая усилилась в последнее время.