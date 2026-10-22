Еще в прошлом году власти регионов и РПЦ призывали отказаться от празднования западного Дня всех святых, называя его бесовскимПосле прихода Трампа к власти в отношениях Москвы и Вашингтона началась постепенная разморозка, которая усилилась в последнее время.
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