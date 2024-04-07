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  • Виталий
    Голова - пустышка, а больше зарабатывать не чем.Сексологи объясни...

Сексологи объяснили, почему девушки стали активно продавать девственность

Сексологи объяснили, почему девушки стали активно продавать девственность

Девушки из Новосибирска стали активно продавать девственность на различных сайтах. Сексологи объяснили, что такое явление связано с меркантильностью и культом секса.

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Комментарии
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Виталий
Голова - пустышка, а больше зарабатывать не чем.
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Есть один вопрос. Почему все девочки рождаются девственницами? Для чего? Если бы это значения  не имело, то и конструктор   человеков  не  создавал бы эту деталь. Вот и задумайтесь ЗАЧЕМ.? СУЩЕСТВУЕТ ВЕНЧАНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА  СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ. А если без венчания, то  -это  блудодеяние, а это очень большой грех. Вот и продавайте хи,хи....
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13 час.
ВК
Вад Кук
Сейчас плеву восстанавливают только деньги плати можно девственницей всю жизнь быть
Ответить
11 час.

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