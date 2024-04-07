Девушки из Новосибирска стали активно продавать девственность на различных сайтах. Сексологи объяснили, что такое явление связано с меркантильностью и культом секса.
Сексологи объяснили, почему девушки стали активно продавать девственность
Комментарии
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Виталий
Голова - пустышка, а больше зарабатывать не чем.
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Есть один вопрос. Почему все девочки рождаются девственницами? Для чего? Если бы это значения не имело, то и конструктор человеков не создавал бы эту деталь. Вот и задумайтесь ЗАЧЕМ.? СУЩЕСТВУЕТ ВЕНЧАНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ. А если без венчания, то -это блудодеяние, а это очень большой грех. Вот и продавайте хи,хи....
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13 час.
ВК
Вад Кук
Сейчас плеву восстанавливают только деньги плати можно девственницей всю жизнь быть
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11 час.
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