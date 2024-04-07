Сексологи объяснили, почему девушки стали активно продавать девственность

ИО

Игорь Овчаренко

Есть один вопрос. Почему все девочки рождаются девственницами? Для чего? Если бы это значения не имело, то и конструктор человеков не создавал бы эту деталь. Вот и задумайтесь ЗАЧЕМ.? СУЩЕСТВУЕТ ВЕНЧАНИЕ. БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ. А если без венчания, то -это блудодеяние, а это очень большой грех. Вот и продавайте хи,хи....