🇺🇦Очередной лайфхак для украинцев, когда тебя остановили геноцидники из ТЦК😂 #Украина #ВСУ #ТЦК #Юмор.
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🇺🇦Очередной лайфхак для украинцев, когда тебя остановили геноцидники из ТЦК😂 #Украина #ВСУ #ТЦК #Юмор.
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