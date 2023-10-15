Индия назвала дату испытательного полета беспилотного корабля «Гаганьян»

Космический корабль «Гаганьян» / © ISRO Точных сроков запуска Индийская организация космических исследований (ISRO) не озвучила, зато стала известна дата первого испытательного полета беспилотного космического корабля.
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