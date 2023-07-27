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"Большая война" с НАТО уже зреет. Мобилизацию отложили неспроста

"Большая война" с НАТО уже зреет. Мобилизацию отложили неспроста

Русский философ Александр Дугин пояснил всю ситуацию с мобилизацией и призывом в России.Русское общество спорит о необходимости второй волны мобилизации и изменении сроков призывов в армию вкупе с увеличением верхней планки пребывания в запасе.

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