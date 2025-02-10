Генеральный секретарь «Фенербахче» о срыве игры «Галатасарая»: «Они продолжают этот театр много лет, изображают жертву. Клуб рекламирует незаконные билеты и ставки. Давайте не участвовать в этом»

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.
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