Fashion Trust Awards: Сельма Блэр, Кристин Дэвис и Нина Добрев

9 апреля в Лос-Анджелесе прошла вторая церемония вручения премии Fashion Trust Awards. Посвящённая новым талантам в индустрии дизайна одежды премия была инициирована только в прошлом году, но уже может похвастаться завидным списком приглашённых гостей.
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