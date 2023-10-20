Эксклюзивное видеозавещание дяди Михаила Ефремова вызывает спор о наследстве Елена Галицкая20 октября 2023 года российская судебная система столкнулась с уникальным случаем, когда «SHOT» представил эксклюзивное видеозавещание Александра Покровского, дяди известного актера Михаила Ефремова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии