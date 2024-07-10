Какой сегодня праздник: 10 июля – День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении в 1709 году

День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении ежегодно отмечается 10 июля. Событие имеет важное историческое значение, так как стало переломным моментом в Северной войне и привело к укреплению статуса России как великой европейской державы.
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