Самые глупые породы собак с точки зрения науки

Рассказываем о собаках, которых приходится любить за что-то другое, а не за врожденную гениальность. С 2016 года доктор Стенли Корен и его соратники из Университета Британской Колумбии проводят тестирование собак на интеллект согласно методике, на разработку и оттачивание которой ушел не один человеко-год.