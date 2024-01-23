В Смоленске «Студенческий десант» высадился в Центре кинологической службы регионального УМВД

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» продолжились сегодня в Центре кинологической службы УМВД России по Смоленской области, куда высадился десант студентов Смоленского государственного университета и Смоленского филиала Международного юридического института.
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