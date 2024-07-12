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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу особняк в Беверли-Хиллз

Общая площадь дома составляет 4,3 тыс. кв. м, в нем 12 спален и 24 ванные комнаты Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и ее супруг американский актер Бен Аффлек выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, штат Калифорния).

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