Политнавигатор Между Россией и Китаем продолжает углубляться экономическое сотрудничество, в результате чего объемы торговли между странами вышли на рекордные показатели.
Пекин и Москва решают проблему отказа китайских банков обслуживать российские платежи
Комментарии
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V K
У нас в стране есть очень интересный аналитик - М.Хазин. Умный человек и его выкладки очень интересно слушать. О Китае он однажды высказался примерно так. Китай не умеет дружить. Это его беда. Он либо пытается договариваться с сильным (как он сейчас ведёт себя с США), либо набрасывается на слабого и отбирает у него то, что ему нужно. Так он ведет себя сейчас по отношению к России. Он её считает слабой. Но дружить к взаимной выгоде он НИКОГДА за всю свою историю не умел.
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12 час.
Дмитрий Бакланов
При Хрущеве.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Мао был коммунистом, воспитанным на марксисткой теории в интерпритации Ленина и Сталина. То есть строить социализм в "отдельно взятой стране", в окружении врагов. И вот читаю: "Фактически проповедуя откат к капитализму «маоисты» напрочь отрицают принципы марксизма о последовательном постепенном построении коммунизма в условиях господства диктатуры пролетариата". В головах у них всё перепуталось, где Мао, а где Дэн Сяопин. Да, в начале 1960-х Мао поручил Дэн Сяопину привести в порядок экономику, сильно пострадавшую от непродуманных экспериментов. А обойти платежи между РФ и КНР без "засветки" в системе СВИФТ можно. Этим занимаются финансисты.
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3 час.
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