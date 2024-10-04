Пекин и Москва решают проблему отказа китайских банков обслуживать российские платежи

V K

У нас в стране есть очень интересный аналитик - М.Хазин. Умный человек и его выкладки очень интересно слушать. О Китае он однажды высказался примерно так. Китай не умеет дружить. Это его беда. Он либо пытается договариваться с сильным (как он сейчас ведёт себя с США), либо набрасывается на слабого и отбирает у него то, что ему нужно. Так он ведет себя сейчас по отношению к России. Он её считает слабой. Но дружить к взаимной выгоде он НИКОГДА за всю свою историю не умел.