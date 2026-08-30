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Icegergert заявил о планах провести сольный концерт в «Лужниках»

Icegergert заявил о планах провести сольный концерт в «Лужниках»

Рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) заявил спецкору НСН, что идет к сольному концерту в «Лужниках» пошагово, пока в его планах собрать 10-15 тысяч зрителей на концерте.

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