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Поварёнок с лучшими рецептами

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Голубцы «Необычные»

Голубцы «Необычные»

Когда ко мне приезжают гости, то они обязательно просят приготовить им голубцы. Все любят голубцы, но ленятся их готовить ) В преддверии праздника и гостей захотелось приготовить какой-нибудь необычный вариант этого блюда.

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