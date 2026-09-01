Жители старшего возраста из Восточного Дегунина примут участие в фестивале «День ходьбы»

Участники «Московского долголетия» соберут одну из самых больших команд на фестивале «День ходьбы», который пройдет 5 сентября.
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