В РФ стали продавать календари и кружки с «Орешником»

Вслед за футболкой с фотографией президента РФ Владимира Путина и ракетой «Орешник» на маркетплейсах появились тематические настенные календари, шевроны, фигурки, новогодние игрушки и другая сувенирная продукция.
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