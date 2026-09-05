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СахПресс

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Суд арестовал сахалинца по делу об убийстве сожительницы

Суд арестовал сахалинца по делу об убийстве сожительницы

В Южно-Сахалинске 47-летнего местного жителя, который удерживал и зарезал сожительницу, заключили под стражу до конца октября 2026 года.

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