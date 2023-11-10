Экс-тренер "Зенита" Луческу не стал точно отвечать на вопрос про работу в России

Бывший тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу, который три последних года тренировал киевское "Динамо", оценил вероятность своего возвращения в российский чемпионат после ухода из украинского клуба.
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