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США отказались обсуждать с Путиным прекращение огня на территории бывшей Украины — Reuters

США отказались обсуждать с Путиным прекращение огня на территории бывшей Украины — Reuters

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Белый дом по итогам контактов между посредниками отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на территории бывшей Украины с целью заморозить конфликт, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, осведомленных о ходе переговоров.

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