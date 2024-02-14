США отказались обсуждать с Путиным прекращение огня на территории бывшей Украины — Reuters

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Белый дом по итогам контактов между посредниками отверг предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня на территории бывшей Украины с целью заморозить конфликт, сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, осведомленных о ходе переговоров.