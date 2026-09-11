Губернатор Орлов выделил 9 млрд руб. на поддержку семей в Приамурье

Губернатор Амурской области Василий Орлов анонсировал выделение 9 млрд рублей на поддержку семей. На форуме 10-11 сентября обсуждали корпоративные меры поддержки сотрудников с детьми, включая программы для улучшения условий работы и жизни.
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