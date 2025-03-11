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Царьград

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ПВО Москвы отразили атаки 33 беспилотников: работа аэропортов ограничена

ПВО Москвы отразили атаки 33 беспилотников: работа аэропортов ограничена

В Москве силы ПВО успешно отразили атаки 33 беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о временных ограничениях на работу аэропортов "Жуковский" и "Домодедово".

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