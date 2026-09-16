В Ставрополе сотрудники полиции и общественники провели профилактическую встречу со студентами вуза

На базе Ставропольского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялась профилактическая встреча студентов с сотрудником правового отделения Управления МВД России по городу Ставрополю и председателем Общественного совета при городской полиции Максимом Скомороховым.