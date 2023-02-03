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КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр в новом сезоне. Клуб надеется вернуться в Китай

КХЛ попросила «Куньлунь» до конца марта сообщить о месте проведения домашних игр. Китайский клуб вступил в лигу в 2016 году.

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