На что готова пойти Армения ради мира с Азербайджаном? Ответ Симоняна удивил многих

Ереван готов отдать Баку анклавы взамен на село Арцвашен. С таким заявлением выступил спикер парламента Симонян28 ноября председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что армянская сторона готова вернуть Баку анклавы.
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