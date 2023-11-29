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На что готова пойти Армения ради мира с Азербайджаном? Ответ Симоняна удивил многих

На что готова пойти Армения ради мира с Азербайджаном? Ответ Симоняна удивил многих

Ереван готов отдать Баку анклавы взамен на село Арцвашен. С таким заявлением выступил спикер парламента Симонян28 ноября председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что армянская сторона готова вернуть Баку анклавы.

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