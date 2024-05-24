Русская армия пленила офицера французского легиона

Один из руководителей элитного подразделения наёмников попал в плен во время боя под Клещеевкой.Офицера французского легиона, сражавшийся на стороне ВСУ, был взят в плен русскими бойцами в боях в районе Клещеевки в ДНР.
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