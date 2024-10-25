"Разговоры о важном" могут ввести в детских садах

Минпросвещения прорабатывает введение «Разговоров о важном» в детских садах, передаёт Коммерсант. В ведомстве уточнили, что решение по формированию программы «Разговоров» для дошкольников примут после тщательного анализа потребностей детей и родителей, а также кадровых возможностей детсадов.