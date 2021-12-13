В Магадане вступил в законную силу приговор по многоэпизодному уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Магаданской области расследовано уголовное дело по семи эпизодам преступлений, предусмотренных частью пунктами «а» и «г» части 4 статьи 228.
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