С начала года на железнодорожных путях погибли 42 человека

С начала 2024 года в зоне деятельности транспортных полицейских УрФО на железной дороге произошло 65 несчастных случаев, в том числе смертельных – 42, на территории Свердловской области – 22 и 15 соответственно, сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО.