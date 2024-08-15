С начала года на железнодорожных путях погибли 42 человека

С начала 2024 года в зоне деятельности транспортных полицейских УрФО на железной дороге произошло 65 несчастных случаев, в том числе смертельных – 42, на территории Свердловской области – 22 и 15 соответственно, сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО.
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