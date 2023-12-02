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Маврин об отсутствии игроков «Амкала» и 2Drots на матче сборных МФЛ и ФНЛ: «Мнение они не могут высказывать, оно равно примерно нулю»

– Как настроение после матча? Будете готовиться к реваншу? – Настроение хорошее. Мы выполнили неплохую работу.

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