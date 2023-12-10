Путин: У Запада никогда не получится раздавить Россию

У государств Запада никогда не получится ослабить и раздавить Российскую Федерацию. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин в рамках награждения Героев России, которое состоялось в Кремле 8 декабря.
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