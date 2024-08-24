Показаны кадры с ударом йеменских повстанцев по танкеру в Красном море

Появились кадры с нанесением ударов по танкеру Sounion в Красном море. Как уже сообщалось, ответственность за удар взяли на себя йеменские повстанцы, заявив о том, что принадлежащий греческой компании танкер перевозил углеводороды в интересах Израиля.