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Показаны кадры с ударом йеменских повстанцев по танкеру в Красном море

Показаны кадры с ударом йеменских повстанцев по танкеру в Красном море

Появились кадры с нанесением ударов по танкеру Sounion в Красном море. Как уже сообщалось, ответственность за удар взяли на себя йеменские повстанцы, заявив о том, что принадлежащий греческой компании танкер перевозил углеводороды в интересах Израиля.

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