Австралийский судья отстранен от работы после того, как переоделся в Усаму бен Ладена

Австралийский футбольный арбитр Лей Хауссен исключен из первого раунда чемпионата следующего сезона. Причина: он переоделся в Усаму бен Ладена на вечеринке для арбитров по случаю окончания сезона, сообщает News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии